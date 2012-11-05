أكد مصدر داخل إدارة مانشستر يونايتد لـ Goal ثقة النادي التامة في التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الفرنسي «أنطوان غريزمان» بحلول نهاية الموسم الجاري مهما كان وضع الفريق في جدول ترتيب البريميرليغ.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين فقط عن توتنهام هوتسبير الثالث، وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.

ويضع فريق مورينيو جام تركيزه على التتويج بالدوري الأوروبي هذا الموسم لضمان التأهل المباشر لدور مجموعات أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكن عليه تجاوز عقبة العملاق الفرنسي «سانت إتيان» في دور الـ 32 يوم غد للتأكيد على جديته في تحقيق الإنجاز، ومواصلة المنافسة على أربع جبهات.

وقال المصدر لـ Goal «إدارة مانشستر يونايتد تبدو مستعدة للانفاق ببذخ مرة أخرى، بالتعاقد مع صاحب الـ 25 عامًا من أتلتيكو مدريد بمبلغ قد يصل إلى 80 مليون يورو».

وأضاف «اللاعب رفض كافة العروض المُقدمة إليه لترك أتلتيكو مدريد، خصوصًا مع تراجع حظوظ مانشستر يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا، إلا أن إدارة اليونايتد على ثقة في أن المركز النهائي الذي سيحتله الفريق لن يؤثر بالسلب على إمكانية انضمام جريزمان».

وتجمع جريزمان وبول بوجبا علاقة صداقة وطيدة، ومن المتوقع أن تلعب تلك العلاقة دورًا كبيرًا في نجاح الصفقة، وهذا ما بدا واضحًا في عدة تصريحات لكلا اللاعبيّن على مدار هذا الموسم.

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