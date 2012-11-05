بقلم: admin يوم 15 فبراير 17 على الساعة 17:06

مرة أخرى أبدى العداء الجامايكي الشهير يوساين بولت استعداده التام لاعتزاله ألعاب القوى، والتوجه لخوض تجربة جديدة كلاعب كرة قدم.

ويستعد بولت لانهاء مسيرته كعداء هذا العام، بعد فوزه بجائزة أفضل رياضي بمدينة موناكو أمس الثلاثاء، مؤكدا انه لا يخطط لاعتزال الرياضة بشكل عام.

وقال صاحب الـ30 عاما في تصريحات صحفية:”سأحصل على الفرصة للتدريب مع بوروسيا دورتموند وهي فرصة رائعة، سأذهب هناك لأسبوع واحد لتجربة شعور لاعب الكرة”.

وأضاف:”تلقيت بعض العروض للعب لأندية مختلفة كتجربة استعدادية للدخول في المجال ولكني لست متاكدا ماذا سأفعل حتى الآن”.

وتابع:”أريد تجربة نفسي لثقتي في قدراتي وشعوري بإجادة اللعبة في كل مرة ألعبها مع زملائي وأعتقد انني في مستوى جيد”.

وفي نهاية حديثه أكد بولت أنه لا يرى نفسه أفضل لاعب في العالم ولكنه يثق في وصوله لمستوى واين روني قائد مانشستر يونايتد.