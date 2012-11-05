بقلم: admin يوم 15 فبراير 17 على الساعة 16:58

يشعر اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي برشلونة الإسباني ببعض التعب من كاحل قدمه اليسرى بعد نهاية مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية أن اللاعب كان هو الغائب الوحيد عن تدريبات الفريق التي عادت اليوم استعداداً لمباراة ليغانيس بالدوري.

وكان الفريق قد حظى بتدريبات استشفائية قبل الاستمرار في الاستعداد للمباراة القادمة ، وبقى البرازيلي في صالة الألعاب الرياضية.

وسيحصل اللاعبين على راحة سلبية يوم غداً الخميس من التدريبات لذلك قد يعود البرازيلي مع زملاءه في تدريبات يوم الجمعة.