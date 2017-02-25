بقلم: admin يوم 17 فبراير 17 على الساعة 16:08

أعلن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي أنه لن يترك نادى السيدة العجوز بل انه يطمح إلى البقاء لوقت طويل مع فريق البيانكونيري.

جاءت تصريحات ديبالا ردا على الإشاعات التي تؤكد اقترابه من الرحيل عن النادي الإيطالي إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.

وقال ديبالا فى تصريحات تليفزيونية ادلى بها ونقلتها صحيفة جازيتا ديلو سبورت الايطالية ” اننى قريب للغاية من تجديد عقدي مع اليوفى”.

ثم أضاف قائلا : ” كما ان وكيل أعمالي سيأتي قريبا للتحدث مع الرئيس بيبي ماروتا حول العقد الجديدإن لدي نية للتجديد بالفعل ولكن المفاوضات لاتزال جارية”.