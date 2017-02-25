فى الوقت الذى يشارك فيه مانشستر يونايتد عملاق الدورى الانجليزى فى اربع بطولات مختلفة هذا الموسم، أكد نجم الفريق زلاتان ابراهيموفيتش ثقته في أن الشياطين الحمر سيتمكنون من الحصول على إحدى هذه البطولات على الاقل .

كان اللاعب السويدى المخضروم قد سجل ثلاثية للمان يونايتد فى مرمى سانت ايتيان الفرنسى فى مباراة الذهاب من دور ال 32 ببطولة الدورى الاوروبى .

كما سيخوض فريق المان يونايتد يوم الاحد القادم امام ساوثهامبتون مباراة نهائى كأس رابطة الاندية الانجليزية المحترفة علاوة على مشاركته فى بطولتى كأس انجلترا والبرمير ليج .

ورغم ان ابراهيموفيتش ( 37 عاما ) اعترف بأن الفوز ببطولة الدورى يعد امرا مستبعدا بالنسبة للشياطين الحمر غير انه اكد ان الاستمرار فى المنافسة مازال يمثل هدفا اساسيا للمدير الفنى جوزيه مورينيو .

وقال ” إن هدفنا هو الاستمرار فى المنافسة حيث اننا نسعى على الاقل لأن نحتل احد المراكز الاربعة الاولى فى البرمير ليج . غير اننى واثق مع ذلك من اننا سنفوز بإحدى البطولات الاخرى التى نشارك بها هذا الموسم ” .