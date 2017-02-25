شفت تقارير صحفية اسبانية اليوم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، قد أبدى غضبًا كبيرًا بعد خسارة فريقه الأخيرة أمام باريس سان جيرمان ضمن لقاءات ذهاب دور الـ 16 من دوري ابطال أوروبا.

جاء هذا بحسب ما أكدت صحيفة “موندو ديبوتيفو” التي كشفت أن النجم الأرجنتيني يحاول تحويل غضبه لنتيجة إيجابية أمام الفريق الباريسي في مباراة العودة، حيث أكدت أن ليونيل يعد الأيم في انتظار تلك المواجهة.

كما أكدت أن والد النجم الأرجنيتي خورخي ميسي يناقشه في الوقت الحالي حول عقده الجديد مع فريق برشلونة، وذكرت أن الأعلان عن التجديد سيكون خلال أيام.

أما صحيفة “آس” فقد كشفت أن ليونيل يشعر بالغضب بسبب ابعتاده بشكل كبير عن سباق لقب أفضل لاعب في العالم للعام 2017 بعد اقتراب ناديه من وداع دوري أبطال أوروبا.

وأكدت أن هذا الأمر لا يهمه بشكل كبير، الا أنه يسعى لجعل فريقه يتجاوز النادي الباريسي، والخسارة القاسية التي يعتبرها البعض أنها أنهت الموسم الكتالوني.

كما كشفت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني سيتشارك مع الادارة في اختيار المدير الفني الجديد للفريق، الذي سيحل بديل للمدرب الاسباني لويس انريكي الميدر الفني الحالي للفريق.