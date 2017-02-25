أكدت تقارير صحفية انجليزية اليوم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة قد طلب من المدير الفني السابق للفريق بيب غوارديولا العودة لقيادة النادي الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة “صن” والتي أكدت أن ادارة النادي الكتالوني تدرس الموقف حاليًا من أجل اعادة الاستعانة ببيب جوارديولا في قيادة الفريق.

وذكرت الصحيفة أن ميسي تواصل مع بيب هاتفيًا وتحدث معه عن الأزمات التي يسببها لويس انريكي في قيادته للفريق، وطالبه بالعودة لحل تلك المشاكل قريبًا.

جدير بالذكر أن جوارديولا مرتبط بتعاقد مع فريق مانشستر سيتي يمتد حتى الموسم بعد المقبل، حيث كانت مدته ثلاثة اعوام ينتهي الأول منها حاليًا.