بقلم: admin يوم 17 فبراير 17 على الساعة 16:27

قدم الإيفواري إريك بايلي مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي توصية إلى مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو للتعاقد مع مواطنه فرانك كيسييه لاعب خط وسط نادي أتلانتا الإيطالي.

ويراقب ناديي تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، كيسييه صاحب العشرين عامًا، والذي يعد أحد العناصر المميزة في إيطاليا.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” الإنجليزية، فإن مورينيو أرسل كشافيه لمتابعة كيسييه خلال بطولة أمم إفريقيا، الجابون 2017، والين انبهروا بأداء اللاعب خلال البطولة.

ويفكر الشياطين الحمر في مزاحمة أندية يوفنتوس وروما وإنتر ميلان، الذين يحاولون بقوة التعاقد مع اللاعب المقدرة قيمته بـ 25 مليون جنيه إسترليني.

وقال مصدر مسئول في يونايتد في تصريحات للصحيفة الإنجليزية: “بايلي نبهنا إلى ضرورة متابعة كيسييه زميله في المنتخب الإيفواري، حيث يظن أنه سيكون يايا توريه الجديد.”

وتابع: “لقد شاهدناه خلال أمم إفريقيا، وأعجبنا ما رأيناه، هناك أندية أخرى تريد التعاقد معه كذلك.”

ويعد كيسييه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة أتلانتا، حيث ساعد الفريق حتى الآن في احتلال المركز الخامس في ترتيب فرق الدوري الإيطالي.