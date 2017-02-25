أكدت تقارير صحفية إيطالية على رغبة نادي ميلان الإيطالي في التعاقد مع الفرنسي موسى سيسوكو لاعب خط وسط نادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم سيسوكو لصفوف السبيرز قادمًا من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في الصيف الماضي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، لكنه فشل في فرض نفسه بشكل أساسي على تشكيلة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وشارك الدولي الفرنسي في ست مباريات فقط كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، و23 مباراة في كافة البطولات.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن مدرب توتنهام يفكر في بيع سيسوكو، من أجل تمويل صفقات يكون الفريق في حاجة أكبر لها.

وأشار الموقع إلى أن ميلان مهتم بإمكانية بيع الدولي الفرنسي، وسيجعله أحد أهم أهدافه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المتوقع أن يقوم الروسونيري بالتعاقد مع عدد من اللاعبين في الصيف المقبل، في ظل اقتراب المستثمرين الصينيين من إتمام صفقة الاستحواذ على النادي بشكل كامل.