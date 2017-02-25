عاد مدرب المنتخب الأرجنتيني “إيدغاردو باوزا” أخيرًا نحو بلده بعد جولة أوروبية طويلة تابع فيها مجموعة العناصر الممارسة مع الأندية الكبرى.

المدير الفني لكتيبة التانغو لم يخف عن الصحافة ومختلف وسائل الإعلام الأفكار والاستنتاجات التي خرج بها من مشواره في القارة العجوز متطرقًا في نفس الوقت لوضعية عدد من اللاعبين والذي يأتي على رأسهم نجم إنتر “ماورو إيكاردي”.

قناص النيراتزوري يبصم على مستويات مميزة في السيري آ، إذ وقع على 15 هدفًا خلال الموسم الحالي، لكنه ورغم ذلك لا يزال لا يدخل حسابات باوزا.

إذ قال ذو ال59 عامًا في هذ السياق “حاليا نحن لن نغير شيئًا من وضعه، لكن بإمكاننا المناداة عليه في وقت لاحق”

وعن حارس مانشستر يونايتد “روميرو” “مورينيو مدرب رائع ويقوم بعمل مميز مع الشياطين الحمر، لكنني أتمنى أن يعطي مزيدًا من الفرص لروميرو”

أما عن مدافع توتنهام “فازيو” “أنا لا أستبعد أحدًا من قائمتي، كل شيء وارد”