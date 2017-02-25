سيتمكن ريال مدريد يوم غد من الاعتماد من جديد على الدولي الويلزي “غاريث بيل” وذلك بعدما غاب عن الميادين منذ ال22 نوفمبر من السنة المنصرمة إثر إصابة معقدة في كاحله الأيمن.

الخبر أكده المدرب الفرنسي “زين الدين زيدان” اليوم خلال الندوة الصحفية موضحًا أنه في حالة بدنية ممتازة وسيشارك لبضعة دقائق في الجولة ال23 من الليغا ضد إسبانيول.

إذ قال في هذا السياق “بيل لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، الكل يعرف إمكانياته الخارقة والضرر الذي يلحقه بالخصوم. أنا سعيد بعودته وعلى الأرجح سيكون مع المجموعة غدًا، نحن نفكر في منحه عددًا من الدقائق، قبل الاعتماد عليه كأساسي فيما هو قادم”

أما عن تجاهله للمهاجم الإسباني العائد خلال الانتقالات الصيفية الماضية من يوفنتوس “موراتا” وعدم إشراكه سوى كاحيتاطي “ألفارو سيلعب كأساسي غدًا، لا أريد أبدًا مشاهدته يغادر النادي. نحن بحاجة لخدماته ونثق تمامًا في قدراته”

الحائز على مونديال 1998 انتقل بعد ذلك للتعليق على وضعية الغريم برشلونة بعدما تلقى يوم الثلاثاء هزيمة قاسية برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان “البرسا فريق ممتاز وهو قادر بكل تأكيد على القيام بإنجازات استثنائية في المسابقة”

هذا ويتصدر النادي الملكي جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن النادي الكتالوني، إضافة إلى مباراتين مؤجلتين أمام كل من فالنسيا وسيلتافيغو.

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