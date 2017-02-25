طالب مهاجم نادي برشلونة “لويس سواريز” من زملائه في الفريق التفكير في صناعة التاريخ بالعودة في النتيجة ضد فريق باريس سان جيرمان رغم الخسارة الثقيلة بأربعة أهداف نظيفة في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض البارسا لهزيمة مذلة في العاصمة الفرنسية كانت كفيلة بزعزعة استقرار الفريق الكتلوني، حيث بات منصب المدير الفني “لويس إنريكي” مهددًا في حالة توديع الفريق لدوري الأبطال من الدور ثمن النهائي وعدم تمكنه من اللحاق بريال مدريد في صدارة ترتيب أندية الليجا.

وصرح سواريز أثناء مشاركته في حملة لجمع تبرعات لمكافحة مرض الـPKU قائلاً “الفريق حتى الآن حقق الكثير من الإنجازات، وإذا أردنا صناعة التاريخ علينا هزم باريس سان جيرمان”.

ثم أضاف “نحن جميعًا مذنبون، وليس فقط لويس إنريكي، وعلينا جميعًا أيضًا أن نتكاتف؛ لأننا في الموسم الماضي عشنا ظروف مشابهة ولكننا تمكنا من التتويج بالألقاب في النهاية”.

وبشأن موقفه من إبتعاد إنريكي رد قائلاً “هذا هو قرار إنريكي وحده، سوف نتقبله في النهاية، نحن عملنا معه بكل راحة في الثلاث سنوات الأخيرة”.

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