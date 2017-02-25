ترك واحد من بين أشهر الحكام في البريميرليغ “مارك كلاتينبورغ” بصفة نهائية عمله في إنجلترا وذلك بعدما تورط في سب متوسط الميدان الإسباني “خوان ماتا” حين كان يدافع عن ألوان تشيلسي.

الرجل البالغ من العمر 41 عامًا والذي كان قد أدار نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، نعث نجم فالنسيا السابق بـ “الإسباني الغبي” قبل 4 سنوات وهو ما دفع إدارة البلوز للتقدم بشكوى رسمية حول الأمر، فحتى مدرب الفريق حينها “روبيرتو دي ماتيو” كان قد طالب الحكم بالاعتذار عن فعلته علانية.

وقد أكد العضو السابق في رابطة حكام الدوري الإنجليزي الممتاز “كايث هاك” أن مارك شعر بعد هذه الحادثة أنه وحيد ومحروم من أي دعم ممكن “لقد كان حزينًا جدًا ولم يسانده أي أحد”

ورحل كلاتينبورغ إثر هذه الواقعة من بريطانيا نحو المملكة السعودية دون معرفة إذا ما كان سيواصل العمل هناك أو سيتكلف بتسيير مؤسسة لتأهيل الحكام.