بقلم: admin يوم 18 فبراير 17 على الساعة 16:17

شهدت مباراة غرناطة ضد ريال بيتيس بالأمس في الجولة الـ 23 من الدوري الاسباني حدثًا تاريخيًا يقع للمرة الأولى في تاريخ الليجا.

جاء هذا بعد اعلان المدرب الاسباني لوكاس ألكاراز المدير الفني لفريق غرناطة عن تشكيلة فريقه في المباراة، والتي شهدت تواجد 11 لاعب بجنسيات مختلفة.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز أصحاب الأرض غرناطة بنتيجة عريضة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد لريال بيتيس، الذي بدأ المباراة بـ 7 جنسيات محتلفة.

جدير بالذكر أن فريق غرناطة يحتل حاليًا المركز الـ 19 في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 16 نقطة، جمعهم من ثلاثة انتصارات وسبعة تعادلات.