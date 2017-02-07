بقلم: admin يوم 18 فبراير 17 على الساعة 16:29

سخر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني من زميله البرازيلي كاسيميرو خلال تدريبات الفريق الملكي التحضيرية لمباراة إسبانيول في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وجاءت سخرية رونالدو من الدولي البرازيلي خلال تدريبات تمرير الكرة، وذلك بعد تسجيل كاسيميرو لهدف مذهل أمام نابولي الإيطالي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الميرينجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن كاسيميرو حاول تمرير الكرة بطريقة فنية أمام رونالدو، والذي تمكن من اعتراضها، ليقوم رونالدو بالتعليق على الأمر.

وقال الدولي البرتغالي ضاحكًا لكاسيميرو خلال التدريب: “سجلت هدفًا، والآن أصبحت مغرورًا.”

ليركض كاسيميرو خلف رونالدو في لقطة طريفة للغاية، في محاولة ساخرة للانتقام.