قال مُدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري إن قلب دفاع فريقه ليوناردو بونوتشي بحاجة ليتعلم الكثير إن فكر بدخول عالم التدريب بعد اعتزاله اللعب.

وخاض الدولي الإيطالي مباراته رقم 300 بقميص يوفنتوس ضد باليرمو، أمس الجمعة، لكن الفوز بأربعة أهدافٍ لهدف، لم يكن كافيًا ليحتفل ليو بهذه المناسبة، فاختار أن يتجادل مع مدربه قبل نهاية المباراة.

ولم ينجح أليغري في التخلص من مشكلة باولو ديبالا الذي تجنب مصافحته بعد تبديله في إحدى المباريات، وستيفان ليختشتاينر الذي بدا غاضبًا جدًا لقرار تبديله في مباراة ثانية، حتى جاءت هذه المشكلة لتخلق له جدلًا جديدًا في مرحلة حساسة من الموسم.

وبدا بونوتشي غاضبًا جدًا خلال حديثه مع أليجري قبل نهاية المباراة وادعت بعض التقارير أنهما تبادلا الشتائم، لكن المدرب الإيطالي قلل من أهمية ما حدث وقال في حوارٍ مع وسائل الإعلام “هذه الأشياء تحدثت عادةً، بياتسا طلب التبديل لكن ستورارو كان يُعاني من مشكلة عضلية وماركيزيو كان متعبًا، وحدث سوء تفاهم، لكن لا يوجد أي مشكلة”.

وأضاف عن إمكانية تحول ليوناردو لمهنة التدريب بعد اعتزاله اللعب “هذا خيار متاح له في المستقبل، لكنّه بحاجة لأن يتعلم الكثير من الأشياء”.

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