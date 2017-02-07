استدعى الناخب الإيطالي «جيامبييرو فينتورا» مجموعة من الوجوه غير المتعودة على اللعب مع السكوادرا أتزورا من أجل خوض معسكر تدريبي خلال الأسبوع المقبل، وذلك من أجل معاينتهم عن قرب.

وسيعقد فينتوار معسكرًا خاصًا لمدة يومين، إذ أن اللاعبين الذين تم استدعائهم سيعملون تحت إمرة فينتورا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين قبل أن يلتحقوا بأنديتهم مجددًا، وهو معسكر سيعتمد عليه الناخب الإيطالي من أجل تحديد هوية اللاعبين الجدد الذين سيُضيفهم لقائمة المُنتخب الأول في قادم المباريات.

وشهدت القائمة التي استدعاها فينتورا أسماءً تزاول في السيري آ أو السيري بي، حيث ضمت لاعبين مثل مهاجم ميلان لابادولا أو هدّاف ساسوولو بيراردي، بالإضافة لمتوسط ميدان الإنتر جاليارديني.

القائمة جاءت كالتالي:

حراسة المرمى : أليسيو كرانيو (بينيفينتو)، أليكس ميريت (سبال)

خط الدفاع: أنطونيو بارّيكا (تورينو)، كريستيانو بيراجي (بيسكارا)، كيفين بونيفازي (سبال)، ماتيا كالدارا (أتالانتا)، فيديريكو تشيتشيريني (كروتوني)، أندريا كونتي (أتالانتا)، أرماندو إيزو (جنوة)، ليوناردو سبينازولا (أتالانتا).

خط الوسط : دانيلو كاتالدي (جنوة)، روبيرتو جاليارديني (الإنتر)، مانويل لوكاتيلي (ميلان)، لورينزو بيليغريني (ساسوولو).

خط الهجوم : دومنيكو بيراردي (ساسوولو)، جيانلوكا كابراري (بيسكارا)، فيديريكو دي فرانشيسكو (بولونيا)، دييغو فالتشينيلي (كروتوني)، روبيرتو إنجليسي (كييفو فيرونا)، جيانلوكا لابادولا (ميلان)، أندريا بيتانيا (أتالانتا)، سيموني فيردي (بولونيا).

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