بقلم: admin يوم 18 فبراير 17 على الساعة 16:32

بعد مرور أكثر من 15 عاما على البطولة، قرر الظاهرة البرازيلية رونالدو الكشف عن السبب الرئيسي وراء قصته الغريبة بكأس العالم 2002 .

وكان رونالدو قد ظهر بواحدة من أغرب القصات في تاريخ كرة القدم بمونديال كوريا واليابان، حينما قص كامل شهره باستثناء الجزء الأمامي فوق جبهته.

وقال مهاجم ريال مدريد وبرشلونة السابق في تصريحات صحفية:”كنت أعاني من مشكلة في الفخذ وجاهزيتي وصلت لـ60% فقط لذلك قررت حلاقة شعري”.

وأضاف:”الجميع كان يتحدث عن الإصابة لذلك اخترت هذه القصة لتشتيت انتباه الصحف وباقي المتواجدين”.

وتابع:”بالفعل حينما وصلت للمرة الأولى بساحة التدريبات بدأوا يتحدثون عن قصة شعري ونسوا الإصابة تماما”.

جدير بالذكر أن رونالدو كان من نجوم البطولة التي فزت بها البرازيل وسجل 8 أهداف ليقود السيليساو لتحقيق اللقب ليغيب اللقب عن بلاده منذ تلك البطولة وحتى الآن.