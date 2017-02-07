أكد المدرب الاسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن تدريبه للفريق الكتالوني في حقبة جديدة أمرًا مستبعدًا من تفكيره تماما.

جاء هذا في تصريحات نقلتها على لسانه شلكة “سكاي سبورتس” وقال خلالها بيب: “لن أعود لبرشلونة كمدير فني من جديد، فترتي هناك انتهت”.

وعن لقاء العودة أمام باريس سان جيرمان: “برشلونة لا يزال أفضل فريق في العالم، دومًا ما يحقق مفاجأت لأنهم حقًا فريق جيد، وفي كرة القدم كل شيء ممكن”.

وأكمل: “عندما تسيطر على كرة القدم حول العالم، يتوقع الجميع منك ان تستمر بهذا الشكل، ومن معرفتي بلويس انريكي واللاعبين، أنصحكمب الصمت، لأنهم سيثبتوا أن الجميع على خطأ”.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد هاتف جوارديولا من أجل خلافة لويس انريكي في قيادة برشلونة في فترة ثانية للمدير السابق لبايرن ميونخ الألماني.