بقلم: admin يوم 18 فبراير 17 على الساعة 16:56

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن جاهزيته لتطبيقه تقنية الاستعانة بلقطات الفيديو في السيرى آ بداية من الموسم المقبل، وذلك في حالة الحصول على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتستعين تقنية الفيديو بحكمين لمتابعة الحالات المثيرة للجدل، مثل ركلات الجزاء، والأهداف والكروت الحمراء، والتواصل مع حكم الساحة عن طريق السماعات.

وقال ميشيل أوفا المدير العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان رسمي: “حين يقرر الفيفا انتهاء المرحلة التجريبية وإقرار استخدام التقنية بشكل كامل، سيكون الاتحاد الإيطالي جاهزًا، ومنذ بداية سبتمبر يمكننا بدء العمل.”

وأضاف: “لقد كان الاتحاد الإيطالي من أوائل من يختبرون التكنولوجيا تحت إشراف الحكم السابق روبيرتو روسيتي.”

ويختبر الاتحاد الإيطالي تقنية الفيديو منذ أوت 2016، وشهدت مباراة إيطاليا وفرنسا الودية التي أقيمت في مدينة باري استخدامها.

وتم أول استخدام للاستعانة بلقطات الفيديو على نطاق واسع خلال منافسات كأس العالم للأندية 2016، والتي أقيمت في اليابان خلال ديسمبر الماضي.

وأعلنت رابطة الدوري الألماني، والدوري الأمريكي للمحترفين عن خططهم لاستخدام هذه التقنية خلال العام الجاري.