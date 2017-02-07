أوضح الكولومبي راداميل فالكاو هداف فريق موناكو الفرنسي لكرة القدم برصيد 16 هدفا في الدوري هذا الموسم، أنه فكر في اعتزال اللعب بعد الإصابة الخطيرة في الركبة التي تعرض لها في يناير 2014.

وقال نجم هجوم موناكو في تصريح للصحفيين “مررت بلحظات عصيبة بعد العملية الجراحية وفكرت في الاعتزال، لكنني تمكنت من الخروج من الحالة النفسية السيئة والإحباط والعودة للتفكير في المستقبل”.

وكان فالكاو، تعرض لإصابة خطيرة بالركبة اليسرى بسبب تدخل عنيف من لاعب فريق تشاسلاي، في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي خلال مباراة الفريقين في بطولة كأس فرنسا في 22 جانفي 2014 وخضع لعملية جراحية.

وأعار موناكو المهاجم المخضرم إلى مانشستر يونايتد (2014-2015) ليسجل ستة أهداف في 33 مباراة خاضها معه ثم إلى تشيلسي (2015-2016)، ليسجل هدفا وحيدا في 12 مباراة بقميص الـ(بلوز).