فقط 4 دقائق و45 ثانية جعلت اللاعب الدولي الفرنسي كيفن غاميرو مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني يدخل تاريخ كرة القدم الإسبانية.

وكان فاز فريق الأتليتي بأربعة أهداف مقابل هدف على نظيره فريق سبورتينغ خيخون فى المباراة التي جمعت بين الفريقين فى إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرون من الليغا فى اللقاء الذي أقيم على ملعب المولينون.

وحسب ما نشرت صحيفة آس الإسبانية فأن غاميرو الذي شارك فى المباراة كبديل فى الدقيقة 61 بدلاً من اللاعب الدولي الإسباني فرناندو توريس، أصبح أول لاعب يسجل تلاثة أهداف (هاتريك) للأتليتي بعد المشاركة كبديل.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا الهدف الاول لفريقه فى الجقيقة 79 و33 ثانية، فيما سجل الهدف الثاني فى الدقيقة 80 و54 ثانية، بينما سجل الهدف الثالث فى الدقيقة 84 و14 ثانية، ليكون ثاني أسرع هاتريك فى تاريخ الليغا منذ عام 1995، حيث يتفوق عليه اللاعب البرازيلي ‘بيبيتو‘ الذي كان يلعب فى فريق ديبورتيفو لاكورونيا.