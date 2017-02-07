بقلم: admin يوم 18 فبراير 17 على الساعة 16:59

أشاد البرتغالي باولو سوزا المدير الفني لفريق فيورنتينا الإيطالي بنادي ميلان وهذا قبل لقاء الفريقين غدا الأحد في الدوري الإيطالي .

وستقام المباراة غدا على ملعب السان سيرو معقل نادي الميلان في مدينة ميلانو الإيطالية في إطار لقاءات الجولة ال 25 .

نقل موقع فوتبول إيطاليا تصريحات سوزا والذي قال : ميلان يملك لاعبين أصحاب قدرات كبيرة , هم قادرون على نقل الهجمة من خط الدفاع للهجوم بصورة جيدة .

وتابع سوزا : نحن بحاجة الى لاعبين مؤهلين لمواجهة ميلان لأنها مباراة قوية للغاية وليس السهل الإستعداد بعد مباراة قوية يوم الخميس الماضي في الدوري الاوروبي .

واضاف مدرب الفيولا : أؤمن بإن جوسي إليسيتش سيؤدي موسم رائع مع فيورنتينا كما فعل في الموسم الماضي وبلاشك غياب فريدريكو بيرنارديسكي عن مواجهة الميلان , سيكون شئ محزن للفيولا .

وتابع سوزا : ريكاردو سابونارا جاهز لمواجهة ميلان بنسبة 100% .