أرقام مذهلة لثلاثي مانشستر سيتي في البريميرلييج

تصدر نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي قائمة ترتيب أفضل صانعي الاهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويعيش مانشستر سيتي واحدة من أفضل فتراته في التاريخ ، حيث يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 18 جولة برصيد 52 نقطة وبفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثاني المان يونايتد.

ونجح لاعبي السيتي في تسجيل 56 هدفاً في 18 جولة ، بينما استقبلت شباكهم 12 هدف فقط.

وذكر موقع سكواكا للإحصائيات أن ثلاثي مانشستر سيتي كيفين دي بروين وليروي ساني ودافيد سيلفا جاءوا في صدارة قائمة ترتيب أفضل صانعي الاهداف هذا الموسم بالبريميرلييج.

حيث صنع كل لاعب منهم 8 أهداف بمفرده لزملائه ، أي أن هذا الثلاثي صنع 24 هدفاً لمانشستر سيتي من ضمن 56 هدفاً.