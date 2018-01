اتفاق ثنائي يحسم وجهة سانشيز المقبلة

تسعى عدة أندية منذ الصيف الماضي للتعاقد مع الجناح الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب آرسنال الإنجليزي الحالي وبرشلونة السابق.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن العديد من الأندية حاولت ضم اللاعب، خاصة أنه يمكنه اللعب بدوري أبطال أوروبا، ولكنها جميعًا اصطدمت باتفاق بين سانشيز ومدربه السابق بيب جوارديولا، لانتقال التشيلي إلى مانشستر سيتي.

وأعاد مانشستر سيتي فتح الباب أمام التعاقد مع اللاعب نفسه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة بعد إصابة البرازيلي الدولي جابرييل جيسوس.

ولا يريد آرسين فينجر مدرب آرسنال أن يبيع لاعبه لأحد أبرز المنافسين، لكنه يدرك تمامًا أنه إذا أراد الحصول على المال فإنه سوف يضطر لذلك

