باريس سان جيرمان يتخلص من لاعبيه قبل مواجهة الميرينغي

شكلت القوة الثلاثية المكونة من البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، والأوروغواني أدينسون كافاني اتحاداً هجوميًا مرعبًا في باريس سان جيرمان، تسبب في اعتزام بعض اللاعبين الرحيل هذا الشتاء.

أعطى أنتيرو هنريك المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان في مقابلة مع صحيفة “لو باريسيان” لائحة باللاعبين الراحلين عن الفريق قبل مواجهة ريال مدريد في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بالـ14 من فيفري.

أنخيل دي ماريا

يقول أنتيرو هنريك: “دي ماريا لاعب رائع، هل هناك من هو أفضل منه في مكانه؟، لكنه لم يتحدث بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان، ورغم أهميته الكبيرة في تشكيلة أوناي إيمري، إلا أنه فقد الصدارة التي كانت له سنوات في الفريق، لذا قد يبحث عن عقد كبير له في مكان آخر”.

خافيير باستوري

يستطرد المدير الرياضي قائلا: “قضى باستوري وقتا طويلا في باريس وكان من اللاعبين الأكثر أهمية، لكنه كدي ماريا ترك مستقبله معلقا في الهواء، ويخوض هذا الموسم عامه السابع في الفريق مع أصاب شك تشير إليه، بالطبع هذا الشك لا يحيط بأدائه، لكنه خلال الأعوام الـ3 الماضية فقد 58 مباراة، وقد تبين أن بديله حل مكانه في كل مرة غاب فيها دون مشكلة، لذا الخروج من دائرة النقد الموجه إليه سيكون أمرا جيدا”.

لوكاس مورا

في موسمه السادس مع الفريق كان لوكاس مورا هو المتضرر الأكبر من الثلاثي الهجومي الجديد، لعب مدة 80 دقيقة فقط هذا الموسم، ويقول عنه انتيرو هنريك: “هو لم يطلب مني المغادرة، لكننا ندرك وضعه الرياضي جيدا”.

يبدو أن رحيل البرازيلي هو أمر واضح، فهو يدرك أنه لا يمكنه الانتضار لعام كامل دون اللعب، خاصة إذا كان يريد المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم بروسيا.

حاتم بن عرفة

يقول المدير الرياضي: “الامر الذي يتعلق ببن عرفة أكر تعقيدا مما يبدو عليه، ولكننا سرعان ما سنتوصل إلى اتفاق بشأن مستقبله”.

يعاني بن عرفة من علاقة سيئة مع المدرب إيمري، وقد أصبح رحيله وشيكا لهذا السبب.

علاوة على الأسماء التي قدمها أنتيرو هنريك، هناك بعض اللاعبين المحتمل رحيلهم، الألماني جوليان دراكسلر ومواطنه حارس المرمى كيفن تراب الذي فقد مكانه أمام الفرنسي الشاب الفونسي أريولا.