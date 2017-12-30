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براهيمي مرشح للدخول في تشكيلة الكاف

30 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, ملاعب العالم 36 زيارة

نشر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أمس الجمعة أسماء اللاعبين المرشحين لدخول تشكيلة الموسم بالنسبة لمنصب وسط الميدان الهجومي، المرشحون الثلاث هم النيجري أجاي لاعب الأهلي، السنغالي ماني لاعب ليفربول والجزائري ياسين براهيمي، تواجد براهيمي يبقى أمر منطقي بعد المستوى الكبير الذي قدمه خاصة في النصف الأول من الموسم الجاري، يشار إلى أن اليوم الأول للتصويت أفضى لتفوق كبير للنيجري أجاي في حين احتل براهيمي المركز الأخير بين الثلاث لاعبين المرشحين بنسبة لم تفق الـ 04%، يذكر أن براهيمي هو ثاني جزائري يشرح للتشكيلة المثالية للاتحاد الإفريقي “كاف” حيث رشح قبله لاعب اتحاد العاصمة ربيع مفتاح لمركز الظهير الأيمن والذي خسر الرهان أمام أحمد فتحي لاعب الأهلي والمنتخب المصري .
بورقعة -ع

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