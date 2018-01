بوكيتينو: “الجانب الإنساني” قد ينقل كين إلى ريال مدريد

منح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي أخبارًا سعيدة لنادي ريال مدريد، المهتم بالحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي هاري كين مهاجم السبيرز.

وقالت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية نقلًا عن بوكيتينو أن هاري كين يمكنه الرحيل عن توتنهام إذا طلب ذلك مثل حالتي جاريث بيل ولوكا مودريتش لاعبي ريال مدريد الحاليين.

وأوضح بوكيتينو في حديث مع برنامج “إل تشيجرينتو” الإسباني “كممثل لتوتنهام إذا جاء ريال مدريد سوف أقول لهم إننا لن نبيعه، لذلك سيبقى هنا وعليهم أن يفهموا ذلك”.

وأضاف “لكن إذا نظرنا للوضع الإنساني، فإذا طلب كين الرحيل مثلما فعل بيل ولوكا مودريتش، فسوف ننظر في ذلك”.

واستدرك “لكن هذا لم يحدث، آمل أن يبقى هاري كين هنا لسنوات عديدة، يمكنه أن يسجل الكثير من الأهداف ويحصد الألقاب وهذا هو هدفنا”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.