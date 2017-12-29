بوكيتينو يوجه رسالة من العيار الثقيل لريال مدريد عن سعر هاري كين

أرسل الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي رسالة واضحة وصريحة لجميع الفرق التي ترغب في الحصول على توقيع نجم وهداف الفريق الاول هاري كين.

وقد ارتبط هاري كين مراراً وتكراراً بالإنتقال الى ريال مدريد الاسباني لتدعيم هجوم الفريق الملكي في الفترة المقبلة.

وقال مدرب توتنهام بوكيتينو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الاسبانية:هاري كين خارج سوق الانتقالات.

وبسؤاله عن سعر المهاجم الإنجليزي كين بعد توقيع فيرجيل فان ديك الى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه استرليني ، رد بوكيتينو قائلاً:يمكننا الحديث عن أشياء كثيرة ، ولكن من المستحيل وضع سعر عليه.

وأضاف:لم يتغير شيء ، بالنسبة لي كان نجم قبل ثلاث سنوات ، قبل عام ، قبل ستة أشهر ، قبل أسبوع واحد ، وكان دائماً يعامل كنجم مميز.

وأختتم بوكيتينو حديثه قائلاً:نحن نثق به من اليوم الاول هنا ، لاننا شعرنا بالإمكانات التي يتمتع بها ، ويستحق الفضل الكامل لكل ما حققه.