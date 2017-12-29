تشافي يثني على غوارديولا ويكشف هوية النجم الاول في مانشستر سيتي

كشف أسطورة اسبانيا وبرشلونة تشافي هيرنانديز مدى تطور طريقة لعب مانشستر سيتي الإنجليزي تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا هذا الموسم.

ويعيش مانشستر سيتي واحدة من أهم لحظاته في التاريخ تحت قيادة غوارديولا ، حيث حقق مانشستر سيتي 18 إنتصاراً متتالياً بالبريميرلييغ ، ويتصدر الدوري بفارق 15 نقطة كاملة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

وقال تشافي في تصريحات نقلها موقع سكواكا:السيتي يلعب بطريقة برشلونة،وهذا ليس مفاجئا في ظل وجود بيب لقد نقل لهم طريقة لعب برشلونة.

وأضاف:انهم يلعبون كرة قدم جيدة ومن افضل الفرق في اوروبا بسبب بيب غوارديولا.

وتابع:الموسم الماضي الناس كانوا يقولون ان بيب يجب ان يقوم بتعديل اسلوب لعبه في البريميرليغ ، لكنه رفض والان اصبحوا يقولون ان مان سيتي يقدم كرة قدم افضل من اي وقت مضي.

وأختتم تشافي حديثه قائلاً:في برشلونة حظينا بشعور خاص مع ميسي، الأمر ذاته يعيشه السيتي مع دي بروين .. في كل مرة يلمس فيها الكرة تشعر بأن شيء مميز سيحدث.