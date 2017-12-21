تير شتيغن: اكره هدف راموس في الكلاسيكو

قال الحارس الألماني تير شتيجن لاعب فريق برشلونة الإسباني، أن أكثر هدف يضايقه في مسيرته، هو هدف سيرجيو راموس مدافع ريـال مدريد في الموسم الماضي في الدقيقة 89 بالدوري الإسباني.

وتحدث تير شتيجن لصحيفة “آل باي” الفرنسية عن التغير الذي حدث بين مباراتي السوبر الإسباني ومباراة الدوري:” أعتقد أن الإعلام لا يريدنا أن نحظى بسنة سعيدة، لا أعرف ولكن بعد خسارتنا للقب علمنا بأنه يجب العمل أكثر، وننفذ جميعًا تعليمات فالفيردي، والذي أعتقد أن لديه تأثير كبير على الفريق.”

و بسؤاله عن إذا الهدف من ريـال مدريد يألمه أكثر من باقي الخصوم:” هو يؤلم مثله مثل الهدف من باقي الخصوم، ولكن إذا كشفت عن أكثر هدف أزعجني كثيرًا، فكان في العام الماضي عندما أحرز راموس في الدقيقة 89، هو تركني بشعور سيء للغاية.”

وأجاب شتيجن عن إذا كان يخاف من خسارة الصدارة:” نحن نواجه فريقين من المحتمل أنهم الأفضل في الدوري أو في العالم أيضًا، نحن نعرف جيدًا الخصم الذي سنواجه ونحذر من خسارة المقدمة.”

يذكر أن ريـال مدريد يستعد لاستضافة برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم السبت المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.