جاتوزو يتحدث عن صعوبة وضعية ميلان الحالية

تحدث الإيطالي جينارو جاتوزو مدرب فريق ميلان في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه أمام فيورينتينا في الدوري الإيطالي بأنه لا يزال هناك الكثير من الوقت من أجل الحكم على الفريق، مُضيفًا أن الانتصار في الديربي على إنتر ميلان في ربع نهائي كأس إيطاليا الأربعاء الماضي يعد خطوة إيجابية ولكنه ليس مقياسًا على تطور الفريق.

وانتقد جاتوزو المطالبات بالتحسن المباشر، حيث قال: “أنا لست ساحرًا لكي أنقل الفريق إلى القمة في أيام”، وأضاف أنه معجب بالروح التي يراها في الفريق، ولكن الأمور الفنية لازالت تحتاج الكثير من الوقت. مُضيفًا أن فريقه لعب مباراة جيدة جدًا أمام أتالانتا ولكن غياب التركيز هو من أضاع النقاط، وأنه بدأ يحضر نسبيًا في الديربي الأخير.

وقد تحدث جاتوزو بشأن الحارس جيانلويجي دوناروما مُشيرًا لأنه جاهز للعب، أما بشأن فريق فيورنتينا والذي سيكون خصم الميلان فتحدث عنهم جينارو مُشيرًا إلى إعجابه بطريقة لعبهم وتقارب الخطوط بين الـ 3/5/2 التي يطبقونها، مختتمًا الحديث عنهم بأنهم أحد أقوى الفرق التي تنافس في الكالتشيو.

يُذكر أن جينارو جاتوزو تولى تدريب ميلان الإيطالي منذ حوالي شهر بعد إقالة فيتشينزو مونتيلا، ولكن من المتوقع أن يرحل جاتوزو بنهاية الموسم الحالي، وفي المقابل، تُشير الترشيحات إلى كونتي ليكون خليفته في سان سيرو.

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