جوارديولا يعلن رأيه في مباراة الكلاسيكو ويكشف الفريق الافضل

أعترف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أن فريقه السابق برشلونة أفضل من ريال مدريد ، وذلك قبل مباراة الكلاسيكو المقررة بينهما يوم السبت المقبل بالليغا.

وتحدث جوارديولا عن مباراة الكلاسيكو ، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الاسبانية:من حيث النقاط ، هناك مسافة كبيرة بينهما ، وحتى الآن برشلونة أفضل من ريال مدريد.

وعلى الرغم من فارق النقاط ، أكد بيب أن هذا النوع من المباريات لا يوجد به فريق مفضل للفوز ، حيث قال:هذين الناديين من الفرق الكبرى ، ليس لدي شك في ذلك ، وبسبب هذا أعتقد أنه في الكلاسيكو لن يكون هناك فرق كبير بينهما ، غداً الكلاسيكو وأي شيء يمكن أن يحدث.

وأختتم جوارديولا حديثه قائلاً:لا أعتقد أنني سأشاهد المباراة ، سنلعب لاحقاً ، وسأحاول أن أركز على مباراة بورنموث.