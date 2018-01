جوهرة ريال مدريد يتعرض للإضطهاد داخل ريال مدريد

قرر نادي ريال مدريد الإسباني معاقبة نجمه الشاب داني غوميز هداف فريق الشباب الأول بالنادي وذلك بسبب عدم الوصول لإتفاق لتجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويُعد غوميز واحداً من أفضل المواهب بفريق كاستيا التابع للنادي الملكي والهداف الأول لفريق الشباب حيث سبق وأن تم إستدعاؤه للفريق الأول برحلته للولايات المتحدة الأمريكية قبل بداية الموسم الجاري وشارك في جزء من مباراة ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي بالجولة الإعدادية.

وتُشير التقارير بأن إدارة الميرنغي قد قامت بعقد العديد من الجلسات رفقة اللاعب ووكيل اعماله دون الوصول لإتفاقاً لتجديد عقد اللاعب والعلاقة بين الطرفين وصلت لطريق مسدود بالفعل.

هذا وأكدت التقارير ان جوميز كان جليساً لدكة البدلاء في اخر خمس مباريات خاضها فريق الشباب فيما فجرت مفاجأة بأن اللاعب لم يشارك ولو لدقيقة في أخر مبارتين هو أسلوب العقاب التي تتبعه الإدارة الملكية عقب تعنت اللاعب في مسألة تجديد عقده.

وسجل غوميز افضل بداية وإنطلاقة له هذا الموسم جيث نجح في تسجيل 7 أهداف في خمس مباريات فقط بالإضافة لمشاركته في مباريات الفريق بالنصف الاول من الموسم الجاري وقدم مستويات ملفتة.

كما سجل اللاعب 32 هدفاً على مستوى فريق الشباب بالنادي الملكي بالإضافة لإحرازه لاربعة أهداف أوروبية ببطولة دوري الأبطال مما يعكس مدى قدرة اللاعب التهديفية الكبيرة

