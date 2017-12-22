الرئيسية / آخر الأخبار / جيمس:بايرن ميونيخ وريال مدريد ناديين على مستوى عالٍ جداً

جيمس:بايرن ميونيخ وريال مدريد ناديين على مستوى عالٍ جداً

22 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, ملاعب العالم 42 زيارة

أعرب الدولي الكولومبي جيمس رودريغيز لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الالماني عن سعادته في البايرن ، مشيراً الى أنه يتمني البقاء في ميونيخ لسنوات عديدة.

وقال جيمس في تصريحات نقلتها صحيفة أس الاسبانية:أشعر أنني أولد من جديد كلاعب كرة قدم.

وأضاف:بايرن ميونيخ وريال مدريد ناديين على مستوى عالٍ جداً ، ويطمحون دائماً للفوز بالالقاب والجوائز ، ويقاتلون من أجلهم ، وبالنسبة لي بايرن ميونيخ هو واحد من أهم الاندية في العالم.

وأتم قائلاً:ميونيخ مدينة جميلة و أحبها كثيراً ، على الرغم من أن الجانب السلبي الوحيد هنا هو الطقس البارد ، لكنني تكيفت مع ذلك ، ولدي حياة جيدة هنا ، حقاً ميونيخ مدينة رائعة وأتمنى البقاء هنا لسنوات عديدة.

شاهد أيضاً

جوارديولا يعلن رأيه في مباراة الكلاسيكو ويكشف الفريق الافضل

أعترف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أن فريقه السابق برشلونة أفضل من ريال مدريد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

© جميع الحقوق محفوظة 2017, All Rights Reserved