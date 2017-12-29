رونالدو يشتكي من تمييز ميسي عليه بقضية التهرب الضريبي ويشعل الحرب

عادت قضية تهرب رونالدو الضريبي إلى الأضواء من جديد بعد تحدث مدير المصالح الضريبية كاريداد موريلو عن وجود أشخاص واجهوا عقوبة بالسجن رغم تهربهم ضريبياً بأرقام تقلّ عن الرقم الذي اتُهم رونالدو بالتهرب من التصريح عنه.

وفتحت المحكمة هذا العام قضية اتُهم فيها رونالدو بعدم التصريح عن مبلغ 15 مليون يورو وهو ما أثار موجة من الصخب لكن بعد تصريح موريلو اختار رونالدو الرد سريعاً عبر محاميه خوسيه أنطونيو شوكلان موجهاً رسالة قوية لمصلحة الضرائب باتهامهم بتمييز ليونيل ميسي عليه.

وتحدث شوكلان لصيحفة “الموندو” بالقول “موقف المكتب الوطني للضرائب الدولية يتباين بمبادئه مع الحكم القضائي لمصلحة الضرائب حول تطابق عقود كريستيانو رونالدو” متابعاً رسالته بالقول “هناك أساليب تعسفية ومبتكرة بشكل واضح”.

وبحديثه عن الاختلاف بالتعامل مع قضية ميسي تابع المحامي “ميسي كان مقيماً بإسبانيا لذا لا يمكن تطبيق نظام العمال النازحين إلى إسبانيا من ضريبة الدخل الشخصي وبهذه الحالة كان يجب ألا يتم السماح له بأن يختار معاملته على أنه غير مقيم”

وكان رونالدو قد اتهم مصلحة الضرائب بالظلم مشيراً إلى تصريحه بكل المبالغ التي حصل عليها سابقاً ومؤكداً أنه لم يتعرض لموقف مشابه حين كان يلعب بإنجلترا.