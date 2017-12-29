سان جيرمان يريد خطف صفقة برازيلية من برشلونة

أفادت تقارير صحفية اسبانية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أنضم لبرشلونة في صراع التعاقد مع لاعب خط وسط غريميو البرازيلي آرثر خلال الميركاتو الشتوي.

وذكرت صحيفة سبورت الاسبانية أن برشلونة الذي كان يعمل في عملية نقل آرثر منذ أسابيع ، يريد أن يحسم الصفقة في أقرب وقت ممكن لتجنب المفاجآت.

ويجب على البارسا أن يعجل في إغلاق صفقة آرثر ، بعد أن أبدى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رغبته في الحصول على الموهوب البرازيلي البالغ من العمر 21 عاماً.

وأوضحت الصحيفة أن نادي باريس سان جيرمان سيكون على إستعداد لتقديم عرضاً بقيمة 51 مليون يورو للحصول على توقيع آرثر لاعب جريميو ، قبل برشلونة.