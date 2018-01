سباليتي لا يشعر بالسعادة الحقيقية مع إنتر ميلان

اعترف لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، بأنه لم يحقق ما تمناه مع الفريق الإيطالي في 2017، ولا يشعر بالسعادة الحقيقية حتى الآن مع النيراتزوري.

وقال سباليتي، لموقع إف سي إنتر نيوز “سنة سعيدة لجميع مشجعينا، ولكل الذين يحبون إنتر ميلان”.

وتابع “نحن نفكر في لقاء فيورنتينا، جدول المباريات لا يترك لنا أي مساحة للاحتفال، وهذا أمر جيد”.

وأضاف سباليتي “في ظل هذه الاحتفالات بالعام الجديد في إيطاليا، يظهر العرض الأجمل، وهو الكالتشيو”.

وعن عمله مع إنتر في 2017، أوضح “لا أرى التغيير المطلوب، أريد أن أتطلع لأهداف أكبر، لست سعيدًا بعملي الذي قدمته في العام الماضي، أريد أن أخلق شيئا حقيقيا مع الفريق”.

وأردف “لا يجب أن نستمر في الحديث عن التاريخ والماضي، بل علينا أن نعمل لاستعادة أمجاد إنتر ميلان، بهذا الأسلوب فقط يمكننا أن نصنع الفارق”.

