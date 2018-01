شالكه يعلن توصله لاتفاق مع جناح يوفنتوس

أعلن نادي شالكه الألماني توصله إلى اتفاق مع ماركو بياتسا، جناح يوفنتوس الإيطالي للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال كريستيان هايدل، مدير الكرة بنادي شالكه في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: “بياتسا سينضم إلينا غدًا، كل شيء تم الاتفاق عليه شفهيًا، سيتم الكشف الطبي غدًا”.

ويرغب بياتسا الذي غاب عن المشاركة منذ مارس الماضي بعد إصابته بالرباط الصليبي، في المشاركة بانتظام في النصف الثاني من الموسم من أجل الالتحاق بالمنتخب الكرواتي المشارك في نهائيات كأس العالم بروسيا.

ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة مقابل مليون يورو وفقًا للتقارير الصحفية، مع العلم أن إعارة اللاعب لن تضمن خيار الشراء النهائي.

