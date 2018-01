صراع إنجليزي فرنسي على حارس روما

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن هناك صراعًا إنجليزيًا فرنسيًا، على التعاقد مع البرازيلي أليسون حارس مرمى روما الإيطالي.

وقالت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية إن ليفربول وباريس سان جيرمان يتنافسان للحصول على الحارس البرازيلي أليسون”.

وأضافت الصحيفة أن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يريد التعاقد مع حارس مرمى جديد للريدز، بعدما فقد ثقته بحارسي الفريق سيمون منيوليه ولوريس كاريوس.

وأشارت إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يريد التعاقد مع حارس مرمى جديد للفريق، علمًا بأنه ارتبط سابقًا بالحارس جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي.

