عطال أحسن لاعب في لقاء ستاندار رغم لعبه ربع ساعة

انتهى التصويت الذي طرحه الحساب الرسمي لنادي كورتري البلجيكي على تويتر بخصوص أحسن لاعب في لقاء ستاندار دو لياج الأخير، باكتساح لاعب الخضر يوسف عطال للعملية، جماهير كورتري أو بالأحرى متابعي الفريق على تويتر اختارت عطال نظرا لما قدمه في اللقاء وتمريرته الحاسمة، رغم أنه لم يلعب سوى ربع ساعة فقط، لكن الأمر يبقى مبررا لأن أكبر نسبة من المتابعين لحساب كورتري أغلبهم جزائريون وصوتوا لابن بلدهم، هذا ولعب عطال ربع ساعة مميزة وقلب فريقه النتيجة في وجوده من التخلف بهدف للفوز بهدفين لهدف، كما قدم تمريرة هدف الفوز في الدقيقة الـ 90 +3 ليبصم بذلك على أول مساهمة له في الموسم.

بورقعة-ع

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