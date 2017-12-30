فارس يتماثل للشفاء وتاريخ عودته لم يتحدد بعد

نشر الموقع الرسمي لنادي هيلاس فيرونا أمس الجمعة تقريرا عن الحصة التدريبية التي قام بها الفريق صباح أمس، ما يهمنا هو حالة لاعب الخضر سليم محمد فارس الذي أصيب في الركبة قبل أسابيع، التقارير قالت أن حالة فارس تتحسن أكثر فأكثر، حيث بدأ العمل مع المحضر البدني وهو مؤشر يوحي بقرب عودته، ورغم ذلك رفض الموقع الرسمي تحديد تاريخ معين لعودة الجزائري، وهو أمر يبقى متعلقا بتطور حالته وعدم وجود أي مضاعفات مستقبلا، خاصة أن مكان الإصابة صعب وهو الركبة .

عودته ستكون بعد فترة التوقف في حال بقائه

بما أن فارس لم يبدأ بعد العمل الفني مع المجموعة فإن عودته في مرحلة الذهاب جد مستبعدة، نادي هيلاس فيرونا سيلعب اليوم السبت ضد جوفنتوس، على أن يلعب السبت المقبل ضد نابولي وهما لقاءان من المستحيل أن يلتحق بهما فارس، لكن عودته وبصفة شبه أكيدة ستكون بعد فترة التوقف، حيث سيستفيد النادي من أسبوعين راحة على أن تعود المنافسة في الـ21 من الشهر الداخل على أمل أن يكون فارس قد تعافى نهائيا وقتها، كلام مثل هذا نقوله بشرط واحد وهو بقاء فارس في ناديه لأنه مرشح بقوة للرحيل كما أشرنا.

إدارة هيلاس تجدد رفضها بيع فارس في الميركاتو الشتوي

كشفت شبكة “سكاي سبور” الإيطالية يوم أمس أن مدرب و إدارة نادي هيلاس فيرونا يرفضون رفضا قاطعا فكرة التخلي عن لاعب الخضر فارس في الميركاتو الشتوي المقبل، التقارير الإيطالية قالت أن الإدارة لن تناقش أي عروض مهما كانت مغرية لضم الجزائري، لأنها تعول عليه كثيرا من أجل لعب ورقة البقاء، وعبرت عديد الأندية أبزرها جوفنتوس ونابولي عن رغبتها في ضم الموهبة الجزائرية لكن الفكرة لا تروق للمدرب الذي يرى أن التفريط فيه سيكون خطوات للخلف وليس خطوة واحدة .

بورقعة-ع

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