فيغولي أكثر اللاعبين فعالية في تركيا

مع انتهاء مرحلة الذهاب في الدوري التركي الممتاز شرعت مواقع الإحصاء في الحديث عما قدمه اللاعبون وأرقامهم في النصف الأول من الموسم، إحصائيات النصف الأول وضعت اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي كأكثر اللاعبين فعالية في البطولة، فلاعب واست هام السابق لم يحتاج إلا 10 تسديدات من أجل تسجيل ثلاثة أهداف وذلك خلال 11 مباراة لعبها منذ انضمامه إلى نادي غلطة سراي وهي الأرقام التي كادت أن تكون أحسن لو لم تتم معاقبته بثلاثة لقاءات كاملة، إلا أن هذه الأرقام تعتبر بالفعل في صالح لاعب فالنسيا السابق الذي أكد أنه واحد من أحسن الصفقات في البطولة التركية عامة وغلطة سراي على وجه الخصوص.

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