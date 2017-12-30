الرئيسية / آخر الأخبار / فيغولي أكثر اللاعبين فعالية في تركيا

فيغولي أكثر اللاعبين فعالية في تركيا

30 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 23 زيارة

مع انتهاء مرحلة الذهاب في الدوري التركي الممتاز شرعت مواقع الإحصاء في الحديث عما قدمه اللاعبون وأرقامهم في النصف الأول من الموسم، إحصائيات النصف الأول وضعت اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي كأكثر اللاعبين فعالية في البطولة، فلاعب واست هام السابق لم يحتاج إلا 10 تسديدات من أجل تسجيل ثلاثة أهداف وذلك خلال 11 مباراة لعبها منذ انضمامه إلى نادي غلطة سراي وهي الأرقام التي كادت أن تكون أحسن لو لم تتم معاقبته بثلاثة لقاءات كاملة، إلا أن هذه الأرقام تعتبر بالفعل في صالح لاعب فالنسيا السابق الذي أكد أنه واحد من أحسن الصفقات في البطولة التركية عامة وغلطة سراي على وجه الخصوص.
ب-ب

شاهد أيضاً

كونتي يُطالب أبراموفيتش بالتحرك

لم يقدم بطل الدوري الإنجليزي تشيلسي الآداء المنتظر هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث بفارق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved