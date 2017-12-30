كلوب يفتح الباب لرحيل البرازيلي

يبدو أن عملية انتقال البرازيلي الدولي “فيليب كوتينيو” إلى صفوف نادي برشلونة في مراحلها الأخيرة حيث فتح المدرب الألماني يورغن كلوب الباب من أجل رحيل اللاعب عن أنفيلد.

ولم يؤكد كلوب للمرة الأولى بقاء اللاعب البرازيلي في صفوف ليفربول ليقول في تصريحات صحافية: ” منح كوتينيو شارة القيادة لا يعني استمراره في الفريق”.

يبدو أن عملية انتقال البرازيلي الدولي “فيليب كوتينيو” إلى صفوف نادي برشلونة في مراحلها الأخيرة حيث فتح المدرب الألماني يورغن كلوب الباب من أجل رحيل اللاعب عن أنفيلد.

ولم يؤكد كلوب للمرة الأولى بقاء اللاعب البرازيلي في صفوف ليفربول ليقول في تصريحات صحافية: ” منح كوتينيو شارة القيادة لا يعني استمراره في الفريق”.

ليفربول من جانبه قرر الوفاء بوعده للاعب البرازيلي بالسماح له بالرحيل عن النادي وتحقيق حلمه باللعب في صفوف برشلونة.

ولا يمانع برشلونة دفع مبلغ يترواح بين 135 مليون يورو إلى 150 مليون يورو من أجل التعاقد مع كوتينيو.