ماتا : نحن سعداء بعودة إبراهيموفيتش لليونايتد

كشف الإسباني خوان ماتا نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن إثنين من توقعاته للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الشياطين الحمر .

وعاد إبراهيموفيتش لفريق مانشستر يونايتد بعد 7 أشهر من الغياب بسبب الإصابة في الرباط الصليبي .

ونقلت قناة مانشستر يونايتد تصريحات ماتا والذي قال : عودة إبراهيموفيتش للفريق بعد 8 أشهر شئ مهم للغاية وأرى أنه يقوم بأشياء عظيمة عن طريق العمل مع الفريق والتدرب بالصيف .

وأضاف ماتا : انا متأكد من أن إبراهيموفيتش سيعود بشكل قوي لليونايتد ونحن سعداء بعودته لأنه سيعمل مع الفريق بجد وسيسجل الأهداف .