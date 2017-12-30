مشاش منتظر في نابولي بداية جانفي لتوقيع العقد

كشفت الصحافة الفرنسية يوم أمس أن صفقة الشاب الجزائري زين الدين مشاش صوب نادي نابولي باتت في حكم المنتهية، حيث كشف موقع “لي فيولي” المقرب جدا من تولوز أن مشاش اتفق نهائيا مع المدير الرياضي لنادي نابولي وهو منتظر يوم الثالث من جانفي الداخل من أجل توقيع العقد والانضمام لتدريبات الفريق، وكانت عديد التقارير قد كشفت عن وجود اتصالات وعروض رسمية يبدو أن هذه الاتصالات قد أفضت لاتفاق نهائي .

سيوقع عقدا لخمس سنوات من دون ذكر الراتب

بحسب المصدر السابق دائما فإن مشاش اتفق مع غانتولي المدير الرياضي لنابولي على توقيع عقد طويل الأمد يمتد لخمس سنوات أي لغاية صيف 2023، وهو خبر في صالح الفرانكو جزائري الذي قد يستقر أخيرا في فريق ربما يظهر فيه مواهبه الكبيرة، إلى ذلك لم تتكلم التقارير عن الراتب السنوي الذي سيتقاضاه مشاش، والذي من المفترض أن يكون هزيلا جدا نظرا لوضعه الكارثي.

سيبقى في نابولي لغاية نهاية جانفي والمدرب وقتها سيقرر بشأنه

في الأخير كشف موقع ” لي فيولي” أن مشاش سيلتحق بتدريبات نابولي في اليوم التالي من توقيعه للعقد أي في الرابع من جانفي الداخل وسيعمل مع الفريق وفي التدريبات لغاية نهاية الشهر ومن الممكن جدا أن يشارك في بعض اللقاءات ليقرر بعدها ساري إن كان سيبقيه في الفريق أم سيعيره لنادي آخر، التقارير كشفت أن أندية كيفو فيرونا وكاربي من الدرجة الثانية مرشحة بقوة لاحتضانه وهو أمر سيتقرر في نهاية الشهر الداخل جانفي.

بورقعة -ع

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