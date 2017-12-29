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مشكلة عائليّة غيَّبت رونالدو عن حفل “غلوب سوكر” في دبي

29 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, كواليس النجوم, ملاعب العالم 131 زيارة

على عكس المتوقع، تغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حضور حفل (غلوب سوكر) ولم يتسلم جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2017 والتي كان من المقرر أن يحصل عليها في مؤتمر دبي الرياضي أمس الخميس.
كان من المعلن أن يصل نجم ريال مدريد إلى دبي يوم الثلاثاء الماضي، رفقة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، لكن ظروفا شخصية حالت دون ذلك.

مدير التطوير في مجلس دبي الرياضي، علي عمر، أفصح أنّ سبب غياب كريستيانو يعود مرض طفليه التوأم، واضطراره إلى البقاء بجوارهما هذه الأيام.

يذكر أن كريستيانو رونالدو قد توج في وقت سابق من هذا العام بجائزة أفضل لاعب في العالم، وبجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، بعدما نجح في قيادة النادي الملكي للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية.

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