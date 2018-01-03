الرئيسية / آخر الأخبار / مفاجأة في تشكيلة آرسنال لمواجهة تشيلسي

مفاجأة في تشكيلة آرسنال لمواجهة تشيلسي

3 يناير، 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 601 زيارة

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

أعلن الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني لآرسنال، وأنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي عن التشكيلة الرسمية لمواجهة الفريقين اليوم.

ويحل فريق تشيلسي ضيفًا على ملعب الإمارات ، لحساب الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر فينغر الدفع بالصاعد أينسلي مايتلاند، في التشكيلة الأساسية، بينما استعان كونتي بالقوة الضاربة للبلوز.

وجاءت تشكيلة آرسنال كالآتي:

بيتر تشيك، تشامبرز، موستافي، هوليندج، تشاكا، ويلشير، بيليرين، مايتلاند، أوزيل، سانشيز، لاكازيت.

بينما يخوض تشيلي المواجهة بالتشكيلة:

كورتوا، أزبيليكويتا، كريستيانسن، كاهيل، موزيس، كانتي، باكايوكو، فابريغاس، ألونسو، هازارد، موراتا.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

شاهد أيضاً

صراع إنجليزي فرنسي على حارس روما

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن هناك …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved