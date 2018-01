مفاجأة في تشكيلة آرسنال لمواجهة تشيلسي

أعلن الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني لآرسنال، وأنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي عن التشكيلة الرسمية لمواجهة الفريقين اليوم.

ويحل فريق تشيلسي ضيفًا على ملعب الإمارات ، لحساب الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر فينغر الدفع بالصاعد أينسلي مايتلاند، في التشكيلة الأساسية، بينما استعان كونتي بالقوة الضاربة للبلوز.

وجاءت تشكيلة آرسنال كالآتي:

بيتر تشيك، تشامبرز، موستافي، هوليندج، تشاكا، ويلشير، بيليرين، مايتلاند، أوزيل، سانشيز، لاكازيت.

بينما يخوض تشيلي المواجهة بالتشكيلة:

كورتوا، أزبيليكويتا، كريستيانسن، كاهيل، موزيس، كانتي، باكايوكو، فابريغاس، ألونسو، هازارد، موراتا.

