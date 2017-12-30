منافسة فنية محتدمة على لقب أفضل مدرب بالبريميرليغ.

قترب عام 2017 على الرحيل خلال الأيام المقبلة، مخلفا وراءه ذكريات متنوعة في عقول وقلوب مشجعي كرة القدم، ما بين أفراح وأتراح.. انجازات واخفاقات، وهو سيجعلنا نقوم برحلة “نوستالجيا” قصيرة للبحث عن الأفضل، وتحديدًا بالدوري الإنجليزي الممتاز، من خلال تقارير متتالية لرصد أبرز الاحداث والأرقام التي حدثت في 2017.

سينصب حديثنا اليوم عن أفضل مدرب بالبريميرليغ خلال عام 2017، والذي سيقودنا لعقد مقارنة ساخنة بين كلًا من، أنتونيو كونتي، مدرب تشيلسي، وجوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، واللذان يدور حولهما اللقب بشكل سريع ومتواصل، الى أن يتوقف عن أحدهما، ولكن..بعد تحليلنا التالي..

على صعيد النتائج :

– كونتي : لعب 39 مباراة، فاز في 27 مباراة، تعادل في 5 مباريات، خسر 7 مباريات.

– جوارديولا : لعب 39 مباراة، فاز في 30 مباراة، تعادل في 7 مباريات، خسر مباراتين.

على صعيد الانجازات :

– كونتي : رابع مدرب في تاريخ البريميرليغ يتمكن من تحقيق لقب البطولة في أول مواسمه، كما أنه حقق رقم قياسي آخر، بعدما تمكن من الفوز بجائزة مدرب الشهر لثلاث مرات متتالية لأول مرة في تاريخ البريميرليغ.

– جوارديولا : أول مدرب في تاريخ البريميرليغ يتمكن من تحقيق الفوز في 18 مباراة متتالية، ومرشح الرقم بالطبع للزيادة.

على صعيد المواجهات الثنائية :

تواجه كلا المدربان حتى الآن 3 مرات بالبريميرليغ، وانتهت كلها بالفوز دون أي تعادل، حيث تفوق كونتي في مرتين، وفاز بيب في مرة واحدة.

بعد عقد المقارنات بين الثنائي الأفضل تدريبيًا بالبريميرليغ خلال 2017، وهما كونتي وجوارديولا، يتضح بجلاء مدى شراسة واقتراب ارقام كلاهما من الآخر، وبالرغم من التفوق الرقمي في نتائج العام للفيلسوف بيب، لكن.. يبقى تحقيق لقب البريميرليغ هو الأثقل ميزانًا.

لذا فإن لقب أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2017 سيمنح للذئب لإيطالي أنتونيو كونتي.