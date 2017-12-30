من هم النجوم المعروضين على ريال مدريد لضمهم؟

يرغب ريال مدريد بتعزيز صفوفه بمعظم الخطوط تقريباً خاصة بالهجوم مع عدم رضا الإدارة على مستوى بنزيمة إضافة لسعيه لضم مدافع وحارس جديد على الأقل وبظل هذه الخيارات تبدو العديد من الأسماء معروضة للانتقال إلى ريال مدريد.

لطالما أظهر ريال مدريد رغبة بضم نجم البلوز هازارد الذي كان قريباً من الانتقال للميرينغي بالسنوات الماضية ومازال البلجيكي يمثل خياراً مفضلاً بالنسبة للريال إضافة لزميله تيبو كورتوا حارس المرمى الذي مثل أحد أهداف الملكي الصيف الماضي ومؤخراً دخل اسم ديفيد لويز القائمة أيضاً مع خروجه من حسابات كونتي وحاجة الريال لمدافع.

ربطت الكثير من الأخبار اسم مهاجم لايبزيغ الدولي الألماني تيمو فيرنير بالانتقال لريال مدريد نظراً لسرعته العالية وقدراته الهجومية الممتازة التي تجعله مناسباً للميرينغي، اسم فيرنير لا يبدو الوحيد المتاح من البوندسليغا مع إمكانية ضم أوباميانغ الذي لطالما أكد رغبته على إتمام هذه الخطوة.

الاسم الأخير بالقائمة هو المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لكن كبر سنه وارتفاع سعره يمثلان عائقين كبيرين لإتمام الصفقة، إلى جانب هؤلاء تبدو أسماء ديباي وراشفورد مرشحة للحصول على اهتمام إدارة بيريز خاصة مع المستوى الرائع الذي يقدمه الهولندي في ليون.

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